Дуймович: «У Дзюбы прекрасные лидерские качества. Не сомневался, что такой футболист пригодится «Локомотиву»

Бывший полузащитник «Локомотива» Томислав Дуймович оценил дебют нападающего Артема Дзюбы за железнодорожников в четвертьфинальном матче FONBET Кубка России.

В этой встрече «Локомотив» уступил «Спартаку со счетом 0:1.

«В футболе достаточно примеров возрастных игроков, которые выступают на высоком уровне. Если Дзюба больше двадцати лет в футболе и понимает, как себя настроить на каждую игру ментально и физически, то нет никаких сомнений. У Артема прекрасные лидерские качества, это человек с характером. Не сомневался, что такой футболист пригодится «Локомотиву». Не удивлен, что Дзюба стал лучшим игроком вчерашнего матча.

У «Спартака» более сбалансированная команда, все игроки долго играют вместе. В «Локомотиве» — наоборот, транзитное время, проходит перестройка, а новому главному тренеру нужно время для построения новой команды», — цитирует Дуймовича Sport24.

Ответная игра между «Спартаком» и «Локомотивом» пройдет 27 февраля и начнется в 20.00 по московскому времени.