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Дуймович: «У Дзюбы прекрасные лидерские качества. Не сомневался, что такой футболист пригодится «Локомотиву»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Локомотива» Томислав Дуймович оценил дебют нападающего Артема Дзюбы за железнодорожников в четвертьфинальном матче FONBET Кубка России.

В этой встрече «Локомотив» уступил «Спартаку со счетом 0:1.

«В футболе достаточно примеров возрастных игроков, которые выступают на высоком уровне. Если Дзюба больше двадцати лет в футболе и понимает, как себя настроить на каждую игру ментально и физически, то нет никаких сомнений. У Артема прекрасные лидерские качества, это человек с характером. Не сомневался, что такой футболист пригодится «Локомотиву». Не удивлен, что Дзюба стал лучшим игроком вчерашнего матча.

У «Спартака» более сбалансированная команда, все игроки долго играют вместе. В «Локомотиве» — наоборот, транзитное время, проходит перестройка, а новому главному тренеру нужно время для построения новой команды», — цитирует Дуймовича Sport24.

Ответная игра между «Спартаком» и «Локомотивом» пройдет 27 февраля и начнется в 20.00 по московскому времени.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-23-duymovich-u-dzyuby-prekrasnyye-liderskiye-kachestva-eto-chelovek-s-kharakterom-nadeyus-artem-pomozhet-lokomotivu
Артем Дзюба
Томислав Дуймович
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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