Титов считает, что арбитр Карасев правильно не назначил пенальти в матче «Спартака» с «Уралом»

Экс-игрок «Спартака» Егор Титов считает, что арбитр Сергей Карасев принял правильное решение, не назначив пенальти в ворота «Урала» в первом матче 1/2 финала Кубка России («Путь РПЛ»).

«Спартаковские болельщики всегда очень остро реагируют на такие эпизоды. Я в их числе. Поэтому всем показалось, что 100 процентов был пенальти. Но судья в данном случае был великолепен. Карасев все правильно оценил, внимательно просмотрел эпизод. Пенальти не было — тут все по делу. Так что давайте не будем концентрироваться на этих моментах и рефлексировать на тему судейства. Хоть и ВАР доставляет легкое неудобство: теряется время, уходит накал в игре. Но я сегодня поддержу одного из лучших арбитров России. Нет значит нет», — цитирует RT Титова.

На 24-й минуте Карасев не назначил 11-метровый удар в пользу красно-белых после единоборства Сильвие Бегича с Кристофером Мартинсом.