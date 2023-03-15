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Сегодня, 04:30

Каманцев — о судействе в матче «Акрон» — «Локо»: «Получилась красивая игра без ошибок»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев в интервью для «СЭ» оценил работу арбитров в матче 1/4 финала FONBET Кубка России Пути Регионов «Акрон» — «Локомотив» (1:1, пенальти — 6:7).

«Никаких вопросов не возникло ни у СМИ, ни у нас. Сейчас инспектор начал разбор. Чуть позже я узнаю оценку. Ключевых спорных моментов не было. Также очень порадовало, что не было никаких вопросов по серии пенальти. Она получилась длительной и интересной для болельщиков. На матче функционировала система ВАР. Думаю, получилась красивая игра без ошибок. Да, был эпизод с проверкой момента в штрафной «Локомотива» в первом тайме, но Женя Турбин сказал, что там все адекватно», — сказал Каманцев.

«Локомотив» после поражение от «Акрона» прекращает участие в турнире.

14&nbsp;марта. &laquo;Акрон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;. «Переписывались с Безбородовым до двух ночи...» Каманцев — о скандале в матче «Акрон» — «Локо» и судействе в РПЛ
Кубок России
РФС
ФК Акрон
ФК Локомотив (Москва)
Павел Каманцев
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