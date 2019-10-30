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Тикнизян перед матчем с «Уфой» отметил, что ЦСКА настраивается на финал Кубка

11:34
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Полузащитник ЦСКА Наяир Тикнизян перед матчем 1/8 финала Олимп-Кубка России с «Уфой» поделился ожиданиями от встречи, сообщает пресс-служба москвичей. Встреча пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» сегодня, 30 октября, начало — в 19.00 (мск).

«Уфа» — соперник крепкий, дисциплинированный, — приводит слова Тикнизяна пресс-служба армейцев. — Насколько знаю, в трансферное окно они сделали немало приобретений. Матч будет не из простых. Но мы настроены на финал турнира. Поэтому будем играть каждый матч на победу — независимо от того, кто перед нами».

 

Кубок, 1/8 финала: расписание и трансляции матчей

ЦСКА - Уфа

 

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