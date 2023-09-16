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Сегодня, 16:44

Тихонов считает, что 2Drots будет тяжело, если «Химки» сыграют основным составом

Алина Савинова
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Бывший футболист «Химок» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча между подмосковным клубом и медийной командой 2Drots в 4-м раунде Пути регионов FONBET Кубка России.

«У «Химок» стоит задача выйти в премьер-лигу, может так совпасть, что у команды будет, например, тяжелая игра на выезде или с хорошим соперником через два-три дня. Поэтому «Химки» могут спокойно пожертвовать кубком, выставить второй состав, потому что, конечно, стоит задача выхода в премьер-лигу, а не выиграть кубок. Поэтому все будет зависеть от Андрея Талалаева, какой состав он выставит. Если команда выставит основной состав, думаю, что бороться будет тяжело, если будет смешанный, то у 2Drots, возможно, будут шансы», — приводит ТАСС слова Тихонова.

4 сентября 2Drots одержали победу над кировским «Динамо» (2:0) в 1/64 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России (2:0).

Матчи 4-го раунда пройдут в период с 26 по 28 сентября.

Источник: https://tass.ru/sport/18766301
Андрей Тихонов
ФК 2Drots
ФК Химки
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