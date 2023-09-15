Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 19:54

Талалаев рассказал, что предложил 2DROTS сыграть в Химках

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев рассказал, что в матче четвёртого раунда Пути регионов FONBET Кубка России против 2DROTS выставит футболистов, имеющих мало игровой практики.

«Как отнеслись к результатам жеребьевки? Спокойно. У нас вот только тренировка закончилась — сообщили. А что, как-то должен был отнестись по-особому? Нам все равно, на кого мы попали. У нас будут играть ребята, которые в сезоне получают меньше игровой практики. Мы уважаем своих футболистов, и уже заранее об этом им сказали. Видел ли игру 2DROTS? Только одну, когда они вдесятером победили в финале МКС. Когда Дмитрий Кузнецов, проигрывая, перестроил команду. Один профессиональный тренер Медиалиги выиграл кубок за счет того, что профессионал. С уважением отношусь к Диме и к его клубу. Мы уже предложили им сыграть на своем стадионе, чтобы они не тратили деньги. У нас большая хорошая арена, а у соперников много болельщиков — пусть приходят, давайте играть в Химках!» — приводит слова Талалаева Metaratings.ru.

4 сентября 2DROTS одержали победу над кировским «Динамо» (2:0) в 1/64 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России (2:0).

Источник: https://metaratings.ru/news/andrei-talalaev-u-nas-bolshoi-khoroshii-stadion-predlozhili-2drots-sygrat-v-khimkakh-284700/
Андрей Талалаев
Футбол
Кубок России
ФК 2Drots
ФК Химки
1
0
Читайте также
Дана Уайт перестал быть президентом и сменит должность в UFC
«Ничто не должно покупаться ценой предательства». Звездная фигуристка пристыдила Литву
В Екатеринбурге из одной школы уволились сразу 20 педагогов
СМИ сообщили об отправке боевиками ВСУ пленных на минное поле
Тело дочери Михаила Ульянова нашли в квартире на Большой Бронной в Москве
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Осипов не сомневается, что 2DROTS могут дойти в Кубке до команд РПЛ
Новости
RSS RSS
Все новости