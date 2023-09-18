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Сегодня, 12:10

Арбитр Вера Опейкина назначена на матч «Балтика» — «Крылья» в FONBET Кубке России

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Вера Опейкина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

РФС объявил о назначениях арбитров на матчи 4-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Вера Опейкина отсудит встречу «Балтика» — «Крылья Советов» в группе C. Она впервые будет работать главным арбитром на матче клубов РПЛ.

19 сентября (вторник)

«Краснодар» — «Динамо»: судья — Роман Сафьян, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Илья Елеференко; резервный судья — Павел Шадыханов; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Антон Кобзев; инспектор — Сергей Французов.

«Балтика» — «Крылья Советов»: судья — Вера Опейкина, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Валентин Мурашов; резервный судья — Иван Сиденков; ВАР — Владимир Москалёв; АВАР — Андрей Болотенков; инспектор — Сергей Зуев.

«Пари НН» — «Спартак»: судья — Евгений Буланов, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Хамид Талаев; резервный судья — Рафаэль Шафеев; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Александр Богданов; инспектор — Вячеслав Харламов.

20 сентября (среда)

ЦСКА — «Сочи»: судья — Сергей Цыганок, ассистенты судьи — Варанцо Петросян, Андрей Филипкин; резервный судья — Виталий Мешков; ВАР — Артур Фёдоров; АВАР — Рустам Мухтаров; инспектор — Олег Соколов.

«Урал» — «Локомотив»: судья — Сергей Карасёв, ассистенты судьи — Алексей Ермилов, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Денис Березнов; инспектор — Виктор Кулагин.

«Ахмат» — «Зенит»: судья — Роман Галимов, ассистенты судьи — Михаил Иванов, Игорь Князев; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Артём Чистяков; АВАР — Андрей Образко; инспектор — Игорь Синер.

«Рубин» — «Ростов»: судья — Сергей Чебан, ассистенты судьи — Константин Шаламберидзе, Екатерина Курочкина; резервный судья — Евгений Кукуляк; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Максим Гаврилин; инспектор — Сергей Мартынов.

21 сентября (четверг)

«Оренбург» — «Факел»: судья — Ян Бобровский, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Павел Новиков; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Роман Усачев; инспектор — Александр Колобаев.

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