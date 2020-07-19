Тедеско ответил на вопрос о судействе в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско не стал комментировать работу арбитров после окончания полуфинала Олимп Кубка России против «Зенита» (1:2).

— Было три спорных судейских эпизода — пенальти на Соболеве и Айртоне, а также возможное удаление Оздоева. Справедливо ли поступили судьи?

— (Отвечает по-русски) Я думаю, что сказал много о рефери. много-много-много. Сейчас мне лучше говорить о футболе на поле. Спасибо. (Гоша Чернов)