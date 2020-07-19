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Тедеско ответил на вопрос о судействе в матче с «Зенитом»

21:25
Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско не стал комментировать работу арбитров после окончания полуфинала Олимп Кубка России против «Зенита» (1:2).

— Было три спорных судейских эпизода — пенальти на Соболеве и Айртоне, а также возможное удаление Оздоева. Справедливо ли поступили судьи?

— (Отвечает по-русски) Я думаю, что сказал много о рефери. много-много-много. Сейчас мне лучше говорить о футболе на поле. Спасибо. (Гоша Чернов)

Зенит — Спартак

Олимп - Кубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Кубок-2019/20, 1/2 финала: «Зенит» vs «Спартак»




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