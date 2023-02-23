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Сегодня, 13:30

«Крылья Советов» — «Динамо»: прямая трансляция матча 1/4 финала FONBET Кубка России

Иван Торопцев
Корреспондент
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Фото Александр Федоров, «СЭ»

В четверг, 23 февраля, «Крылья Советов» на своем поле примут «Динамо» в первом матче 1/4 финала FONBET Кубка России. Начало — в 15.00 (мск).

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию встречи.

Матч в прямом эфире можно будет посмотреть на федеральном спортивном канале и его сайте matchtv.ru, а также на телеканале «Матч Премьер». Трансляция начнется в 14.55 (мск).

Ответная игра 1/4 финала Кубка России между «Динамо» и «Крыльями Советов» пройдет в Москве 1 марта.

Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
23 февр, 15:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Динамо

Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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