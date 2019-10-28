Сыграет ли Дзюба против «Томи»? Отвечает Семак

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что сине-бело-голубые не станут беречь лидеров команды в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России против «Томи». Встреча пройдет в среду, 30 октября, в Санкт-Петербурге.

После кубковой игры «Зениту» предстоят домашние матчи против ЦСКА в чемпионате России (2 ноября) и «Лейпцига» в Лиге чемпионов (5 ноября).

— Никому отдых предоставлен не будет, — приводит ТАСС ответ Семака на вопрос, предоставит ли тренерский штаб отдых нападающему Артему Дзюбе?. — Все будут готовиться, а кто выйдет в стартовом составе, мы решим по состоянию игроков в день игры.

В сезоне-2019/20 Дзюба принял участие в 18 матчах во всех турнирах, забил 10 мячей и сделал 12 голевых передач.

В воскресенье, 27 октября, в гостевом матче 14-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (2:0) он стал автором второго мяча «Зенита» в ворота самарской команды, проведя на поле 26 минут.