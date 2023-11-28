Судья Турбин после «отсидки» снова назначен на матч «Ростова». Чтобы исправился?

Судья Евгений Турбин долгое время не получал назначений. Он был наказан за ошибку бригады арбитров в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России «Ростов» — «Урал» (2:1).

Рафаэль Шафеев в первом тайме ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота гостей за игру рукой одного из уральских футболистов. А ВАР Турбин и АВАР Ян Бобровский ошибочно не вмешались. Все они потом были отстранены от работы.

Шафеев и Бобровский недавно получили назначения в РПЛ. А Турбина вернули только сейчас. И ему снова достался кубковый матч с участием «Ростова». Завтра в четвертьфинале команда Валерия Карпина встретится с ЦСКА.