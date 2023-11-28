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Сегодня, 17:32

«Балтика» и «Локомотив» назвали стартовые составы на первый четвертьфинальный матч Кубка России

Виктория Кравченко
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«Балтика» и «Локомотив» огласили стартовые составы на первый матч 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Балтика»: Джанаев, Жиров, Маляров, Гассама, Осипов, Кузьмин, Сото, Энрикес, Галоян, Радмановац, Аванесян.

«Локомотив»: Гильерме, Тикнизян, Фассон, Морозов, Ненахов, Карпукас, Баринов, Жемалетдинов, Миранчук, Пиняев, Сулейманов.

Матч «Балтика» — «Локомотив» состоится 28 ноября. Начало матча — в 18.15 мск.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча.

ФК Балтика
ФК Локомотив (Москва)
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