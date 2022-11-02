Стали известны все пары 6-го раунда Пути регионов Кубка России
В среду, 2 ноября состоялась жеребьевка 6-го раунда Пути регионов Кубка России.
В жеребьевке приняли участие 8 команд, которые были разделены на 4 пары. Победители выйдут в плей-офф Пути регионов. С этой стадии в Пути регионов будут выступать команды, занявшие третьи места в четырех группах Пути РПЛ Кубка страны.
Все пары 6-го раунда Пути регионов Кубка России:
«КАМАЗ» — «Звезда»
«Кубань» — «Волга»
«Акрон» — «Алания»
«Уфа» — «Динамо» (Махачкала)
Матчи 6-го раунда Пути регионов Кубка России пройдут с 15 по 17 ноября.
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