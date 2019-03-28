Стадион "Динамо" подаст заявку на проведение финала Кубка России

Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина будет претендовать на проведение финала Олимп-Кубка России сезона-2018/19. Об этом "СЭ" сообщил генеральный директор УК "Динамо" Андрей Лунтовский. Матч запланирован на 22 мая.

- Для нас будет большой честью, если наш стадион выберут в качестве площадки для проведения столь престижного события, - сказал Лунтовский.

- Значит, будете подавать заявку?

- Конечно.

- Не смущает, что в финале не будет "Динамо"? Болельщики не возмутятся?

- Финал Кубка - это достойный вариант для открытия нашего уникального сооружения. Приносим извинения болельщикам за то, что не получилось открыть арену в запланированный срок. Но если наш стадион получит право принять финал Кубка, то, думаю, болельщики "Динамо" будут только гордиться тем, что именно на их домашней площадке пройдет такая значимая игра. Финал Кубка стал бы очень ярким моментом в новой истории динамовского стадиона.

Стадион "Динамо" планировалось открыть 10 марта матчем 19-го тура чемпионата России "Динамо" - "Спартак". Однако комиссия РПЛ не допустила поле арены к проведению футбольных матчей. В результате было решено полностью перестелить газон. По словам Лунтовского, работы начнутся в ближайшее время.

По информации "СЭ", решение о месте проведения финала Кубка будет принято на ближайшем исполкоме РФС, который пройдет в первой половине апреля. В полуфиналах турнира "Урал" встретится с "Арсеналом", а "Локомотив" - с "Ростовом". Первые матчи пройдут 3 апреля, а ответные - 15 мая. Финал же будет состоять из одной игры. (Илья Андреев)

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