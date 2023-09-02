Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 22:49

Сперцян об оспаривании дисквалификации на два матча: «Ничего, я не в обиде на «Спартак». Наоборот, отдохнул»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о дисквалификации на два матча за грубый фол в игре 1-го тура групповой стадии пути РПЛ FONBET Кубка России против «Спартака» (1:2).

— Зина (Зиньковский. — Прим. «СЭ») сказал, что я извинился. И по новому регламенту у меня была бы дисквалификация на один матч, если бы «Спартак» дал добро. Но не дали. Ничего, я не в обиде. Наоборот, отдохнул.

На 44-й минуте матча Сперцян ударил хавбека красно-белых Антона Зиньковского прямой ногой в голеностоп и получил красную карточку. Позже КДК РФС принял решение дисквалифицировать игрока «Краснодара» на две игры.

Из-за дисквалификации Сперцян пропустил матч в Кубке России против «Динамо» 9 августа и не примет участие в игре с «Пари НН» 29 сентября.

Эдуард Сперцян
Кубок России
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
3
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Гашек опять раскритиковал россиян: бывший хоккеист недоволен приездом футболистов в Чехию
Отстраненный за букву Z гимнаст Куляк завоевал медаль Кубка России
Менеджер жены Янина поделилась подробностями о звонке мошенников
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватский район кассетными боеприпасами
Адвокаты Коломойского сообщили об отказе олигарха вносить залог
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2023
Мешков рассудит кировское «Динамо» и 2DROTS, которые сыграют на берегу Баренцева моря
Вахания — о дебютном голе за «Ростов» и вызове в сборную: «Не думал, что такое возможно. Может, позже меня накроет»
Волженкин — о победе над «Зенитом»: «Ощущалось, что это особенный матч для «Балтики»
Глебов — о победе над «Локомотивом»: «Нужно было сделать приятно себе и болельщикам»
«Карпин стал больше нервничать, проявлять эмоции. Видно, что неспокоен». Интервью Глебова
Игрок «Балтики» Лазарев: «В первом тайме мы играли гораздо лучше «Зенита», так что это была заслуженная победа»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Борис Игнатьев: «Балтика» доказала, что можно и нужно играть со всеми"
Новости
RSS RSS
Все новости