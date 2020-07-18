Олимпийский чемпион по теннису, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников не верит, что красно-белые пройдут «Зенит» в полуфинале Кубка России. Встреча пройдет 19 июля в Санкт-Петербурге.

— Если «Спартак» пройдет «Зенит», то спасет сезон?

— А вы думаете, что пройдет? Я сомневаюсь. Никаких ожиданий, кроме как выхода в финал «Зенита», у меня нет.

— Всегда казалось, что такие матчи — на три исхода.

— Слушайте, а за счет чего «Спартак» может обыграть «Зенит»? Есть аргументы? Я не вижу. Состав у питерцев явно класснее. Каких-то эффективных тактических вещей у красно-белых я тоже не заметил.

— Допускаете, что Артем Дзюба завтра решит исход встречи к сожалению для многих спартаковских фанатов?

— Ну... Надо быть реалистом. На 80 процентов «Зенит» фаворит предстоящего матча. «Спартак» может победить только благодаря чуду. По объективным, игровым причинам в это сложно поверить. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью с Кафельниковым читайте — здесь