«Спартаку» поможет только чудо». Кафельников — о матче с «Зенитом»
Олимпийский чемпион по теннису, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников не верит, что красно-белые пройдут «Зенит» в полуфинале Кубка России. Встреча пройдет 19 июля в Санкт-Петербурге.
— Если «Спартак» пройдет «Зенит», то спасет сезон?
— А вы думаете, что пройдет? Я сомневаюсь. Никаких ожиданий, кроме как выхода в финал «Зенита», у меня нет.
— Всегда казалось, что такие матчи — на три исхода.
— Слушайте, а за счет чего «Спартак» может обыграть «Зенит»? Есть аргументы? Я не вижу. Состав у питерцев явно класснее. Каких-то эффективных тактических вещей у красно-белых я тоже не заметил.
— Допускаете, что Артем Дзюба завтра решит исход встречи к сожалению для многих спартаковских фанатов?
— Ну... Надо быть реалистом. На 80 процентов «Зенит» фаворит предстоящего матча. «Спартак» может победить только благодаря чуду. По объективным, игровым причинам в это сложно поверить. (Виталий Айрапетов)
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