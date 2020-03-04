«Спартак» в меньшинстве победил ЦСКА в четвертьфинале Кубка

«Спартак» одержал победу над ЦСКА в дополнительное время (3:2) в матче четвертьфинала Олимп-Кубка России. Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена».

На 3-й минуте игры отличился полузащитник красно-белых Зелимхан Бакаев. Спустя 11 минут удвоил преимущество форвард Эсекиэль Понсе. На 17-й минуте встречи защитник красно-синих Игорь Дивеев сократил разрыв в счете, а в концовке первого тайма хавбек Ильзат Ахметов восстановил баланс на табло.

После первого тайма Бакаев был заменен на полузащитника Гуса Тила. По информации «СЭ» — у футболиста сотрясение мозга средней тяжести.

На 104-й минуте встречи арбитр Сергей Иванов удалил с поля Понсе. Спустя 4 минуты форвард Джордан Ларссон забил победный гол для «Спартака».

Команда Доменико Тедеско встретится в полуфинале Кубка с «Зенитом» 23 апреля. Ранее сине-бело-голубые обыграли «Ахмат» в дополнительное время (2:1).

Олимп — Кубок России

1/4 финала

«Спартак» — ЦСКА — 3:2 д.в. (2:2, 0:0, 1:0)

Голы: Бакаев, 4 (1:0). Понсе, 13 (2:0). Дивеев, 17 (2:1). Ахметов, 45+1 (2:2). Ларссон, 107 (3:2).

«Спартак»: Максименко, Рассказов (Ещенко, 90+1), Жиго, Джикия, Кутепов, Айртон (Мельгарехо, 120), Крал, Зобнин, Бакаев (Тил, 46), Понсе, Соболев (Ларссон, 74).

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Васин, Дивеев, Карпов (Бийол, 109), Набабкин, Влашич, Бистрович, Ахметов (Обляков, 78), Кучаев (Дзагоев, 82), Чалов (Шкурин, 94).

Предупреждения: Кутепов, 34. Мариу Фернандес, 45+3. Понсе, 68. Обляков, 80. Карпов, 97. Ребров, 104. Зобнин, 109. Набабкин, 115.

Удаление: Понсе, 103 (грубая игра, вторая ж.к.).

Судьи: Иванов (Ростов-на-Дону). Мурашов, Чельцов (оба — Москва).

ВАР: Турбин (Дмитров). Аверьянов (Москва).

4 марта. Москва. Стадион «Открытие Арена».