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Бакаев получил сотрясение и может пропустить матч с «Краснодаром»

20:50
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Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев получил травму в первом тайме матча 1/4 финала Олимп — Кубка России против ЦСКА. Он был заменен в перерыве на хавбека Гуса Тила.

Пресс-служба «Спартака» подтвердила «СЭ», что у футболиста сотрясение мозга средней тяжести. Бакаев получил его в одном из столкновений с соперником по ходу первой половины.

Его участие в матче 21-го тура чемпионата России против «Краснодара» находится под вопросом. (Дмитрий Зеленов)

Олимп - Кубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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