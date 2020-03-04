Бакаев получил сотрясение и может пропустить матч с «Краснодаром»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев получил травму в первом тайме матча 1/4 финала Олимп — Кубка России против ЦСКА. Он был заменен в перерыве на хавбека Гуса Тила.

Пресс-служба «Спартака» подтвердила «СЭ», что у футболиста сотрясение мозга средней тяжести. Бакаев получил его в одном из столкновений с соперником по ходу первой половины.

Его участие в матче 21-го тура чемпионата России против «Краснодара» находится под вопросом. (Дмитрий Зеленов)