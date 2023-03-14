«Спартак» — «Урал»: Промес и Тавареш выйдут в стартовом составе

«Спартак» и «Урал» объявили стартовые составы на первый матч полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Начало встречи в 20.00 мск.

«Спартак»: Максименко, Тавареш, Маслов, Джикия (к), Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Мартинс, Игнатов, Промес, Мелешин.

Запасные: Шитов, Волков, Рыбус, Классен, Денисов, Дуарте, Зобнин, Зорин, Мозес, Бальде, Заньковский.

«Урал»: Помазун, Гогличидзе, Филипенко, Бегич, Кулаков (к), Сунгатулин, Влут, Мишкич, Каштанов, Юшин, Егорычев.

Запасные: Баклов, Подберезкин, Эмерсон, Мамин, Железнов, Татаринов, Мосин, Ранджелович, Бикфалви.