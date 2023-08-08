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Сегодня, 22:41

«Спартак» и «Пари НН» забили 9 голов в FONBET Кубке России — Промес принес победу на 90-й минуте

«Спартак» победил «Пари НН» со счетом 5:4 в матче FONBET Кубка России
Руслан Минаев
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Игроки «Спартака».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартак» дома обыграл «Пари НН» в групповом турнире Пути РПЛ FONBET Кубка России — 5:4.

В составе красно-белых забивали Леон Классен, Данил Пруцев, Павел Мелешин, Михаил Игнатов и Квинси Промес. У нижегородцев отметились Тимур Сулейманов (дубль), Эдгар Севикян и Виктор Александров.

В начале второго тайма хозяева пропустили три гола за 10 минут. Но смогли отыграться и выйти вперед на 81-й и 90-й минутах.

Дебютом за москвичей отметился новичок Олег Рябчук.

«Спартак» набрал 6 очков и возглавил группу D. «Пари НН» с 2 очками — на втором месте.

В следующей игре команда Гильермо Абаскаля дома примет «Динамо» 29 августа. «Пари НН» также дома сыграет с «Краснодаром» 29-го числа.

Кубок России. Группа D
08 авг, 20:45. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
5:4
Пари Нижний Новгород
Кубок России
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
10
196
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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