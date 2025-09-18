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18 сентября 2025, 11:27

«Краснодар» вылетает из Самары после временного закрытия аэропорта

Константин Белов
Корреспондент

«Краснодар» вылетает домой после матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка против «Крыльев Советов» (2:1). Об этом «СЭ» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее matchtv.ru сообщил, что игроки «Краснодара» не смогли вылететь из самарского аэропорта Курумоч в связи с его временным закрытием.

«Команда уже в аэропорту и готовится к вылету в Краснодар. В ближайшее время команда вылетит», — сказал «СЭ» источник.

В аэропорту Курумоч 18 сентября вводили временные ограничения на использование воздушного пространства.

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ФК Краснодар
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