На скамейке «Спартака» повесили шуточное предупреждение для Станковича: «Хрупкое стекло! Кулаками не бить»

Главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в шутку предупредили о хрупком стекле на скамейке команды перед матчем против «Ростова» в финале пути регионов FONBET Кубка России.

«Внимание! Хрупкое стекло! Кулаками не бить», — говорится в тексте предупреждения. Соответствующее фото появилось в Telegram-канале FONBET Кубка России.

В ноябре Станкович разбил стекло во время ответного матча против «Ростова» в четвертьфинале пути РПЛ турнира. Сербского специалиста после инцидента оштрафовали за неспортивное поведение на 50 тысяч рублей.