«Спартак» — «Ростов»: Ларссон оформил дубль
20:49
Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон забил второй мяч в матче 1/8 финала Олимп — Кубка России против «Ростова».
«Спартак» провел быструю атаку. Эсекиэль Понсе получил мяч в штрафной и откинул его пяткой Зелимхану Бакаеву. С ударом полузащитника красно-белых Сергей Песьяков справился, но первым на добивание успел Ларссон.
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Материалы сюжета: 1/8 финала Кубка-2019/20. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи
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