Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон забил второй мяч в матче 1/8 финала Олимп — Кубка России против «Ростова».

«Спартак» провел быструю атаку. Эсекиэль Понсе получил мяч в штрафной и откинул его пяткой Зелимхану Бакаеву. С ударом полузащитника красно-белых Сергей Песьяков справился, но первым на добивание успел Ларссон.

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