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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

«Спартак» — «Ростов»: Долгов забил первый гол гостей

21:18
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Полузащитник «Ростова» Александр Долгов отличился в матче 1/8 финала Олимп — Кубка России против «Спартака».

Элдор Шомуродов отдал пас в штрафную соперника. Долгов получил мяч и пробил в дальний угол ворота Александра Максименко.

Для полузащитника этот мяч стал первым в карьере за «Ростов». Также этот мя стал первым, который «Спартак» пропустил при новом главном тренере Доменико Тедеско.

Спартак — Ростов

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Материалы сюжета: 1/8 финала Кубка-2019/20. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи




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