Полузащитник «Ростова» Александр Долгов отличился в матче 1/8 финала Олимп — Кубка России против «Спартака».

Элдор Шомуродов отдал пас в штрафную соперника. Долгов получил мяч и пробил в дальний угол ворота Александра Максименко.

Для полузащитника этот мяч стал первым в карьере за «Ростов». Также этот мя стал первым, который «Спартак» пропустил при новом главном тренере Доменико Тедеско.

? Александр Долгов забил гол в ворота «Спартака» в концовке встречи#СпартакРостов на #МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/ws08jgNwaQ — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 31, 2019

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