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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

«Спартак» провел тренировку в непростых погодных условиях

19:19
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Сегодня «Спартак» провел тренировку перед матчем 1/8 финала Олимп-Кубка России с «Ростовом», сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что тренировка прошла в непростых погодных условиях: при сильном ветре, минусовой температуре и снегопаде. Матч «Спартак» — «Ростов» состоится 31 октября. Начало в 19.30 по московскому времени.

Дополнительная информация

https://spartak.com/news/2019-10-30-moroznaya_trenirovka_pered_rostovom/

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Материалы сюжета: 1/8 финала Кубка-2019/20. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи




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