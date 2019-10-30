«Спартак» провел тренировку в непростых погодных условиях

Сегодня «Спартак» провел тренировку перед матчем 1/8 финала Олимп-Кубка России с «Ростовом», сообщает официальный сайт клуба.

???Сегодня днем на тушинской тренировочной базе состоялось предматчевое занятие команды



Тренировка прошла в непростых погодных условиях: при сильном ветре, минусовой температуре и снегопаде.



?Больше фото с тренировки смотрите по ссылке: https://t.co/kNsT8QLx2A#СпартакРостов pic.twitter.com/HlPfpyK4TI — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) October 30, 2019

Сообщается, что тренировка прошла в непростых погодных условиях: при сильном ветре, минусовой температуре и снегопаде. Матч «Спартак» — «Ростов» состоится 31 октября. Начало в 19.30 по московскому времени.