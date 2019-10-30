«Спартак» провел тренировку в непростых погодных условиях
19:19
Сегодня «Спартак» провел тренировку перед матчем 1/8 финала Олимп-Кубка России с «Ростовом», сообщает официальный сайт клуба.
???Сегодня днем на тушинской тренировочной базе состоялось предматчевое занятие команды— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) October 30, 2019
Тренировка прошла в непростых погодных условиях: при сильном ветре, минусовой температуре и снегопаде.
?Больше фото с тренировки смотрите по ссылке: https://t.co/kNsT8QLx2A#СпартакРостов pic.twitter.com/HlPfpyK4TI
Сообщается, что тренировка прошла в непростых погодных условиях: при сильном ветре, минусовой температуре и снегопаде. Матч «Спартак» — «Ростов» состоится 31 октября. Начало в 19.30 по московскому времени.
Дополнительная информация
https://spartak.com/news/2019-10-30-moroznaya_trenirovka_pered_rostovom/
Материалы сюжета: 1/8 финала Кубка-2019/20. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи
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