«Спартак» посвятит матч с «Динамо» памяти Черенкова

Матч 1-го тура FONBET Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» будет посвящен памяти футболиста Федора Черенкова, сообщает официальный сайт «красно-белых».

Команды и судейская бригада выйдут на поле в майках с фото Черенкова, символический удар по мячу нанесет дочь футболиста Анастасия. Также встречу посетят актеры фильма «Федя. Народный футболист», на табло стадиона будет показан трейлер картины, а на одной из трибун пройдет выставка экспонатов из фильма.

Матч «Спартак» — «Динамо» пройдет 31 июля и начнется в 18:30 мск.

Федор Черенков скончался 4 октября 2014 года. Ему было 55 лет. За свою карьеру он выступал за «Спартак», «Ред Стар» и сборную СССР.

Черенков — рекордсмен по количеству проведенных за «Спартак» матчей (494). В составе клуба он становился чемпионом СССР (1979, 1987, 1989), чемпионом России (1993), обладателем Кубка России (1994).