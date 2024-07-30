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«Рубин» — «Акрон»: смотреть трансляцию матча FONBET Кубка России

«Рубин» сыграет с «Акроном» в Кубке России 30 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Рашид Рахимов, главный тренер ФК «Рубин».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Рубин» встретится с «Акроном» в матче группы D Пути РПЛ Кубка России во вторник, 30 июля. Встреча состоится на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани (Татарстан). Начало — в 18.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию в перекличке игрового дня. Следить за ключевыми событиями противостояния «Рубин» — «Акрон» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире игру покажут на телеканале «Матч Премьер» и на сайте matchtv.ru. Начнется эфир в 18.25 мск.

Кубок России стартует 30 июля 2024 и завершится 1 июня 2025.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D
30 июл, 18:30. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Акрон

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Футбол
Кубок России
ФК Акрон
ФК Рубин (Казань)
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