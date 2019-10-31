«Спартак» победил «Ростов» в Кубке и в четвертьфинале сыграет с ЦСКА

«Спартак» на своем поле в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России победил «Ростов» (2:1). Дублем, как и в предыдущей игре чемпионата против «Локомотива» (3:0), отметился нападающий Джордан Ларссон. В составе гостей отличился Александр Долгов.

В 1/4 финала в начале марта 2020 года «Спартак» сыграет с ЦСКА. Хозяина встречи определит жеребьевка.

Олимп-Кубок России

1/8 финала

«Спартак» (Москва) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 2:1 (1:0)

Голы: Ларссон, 43 (1:0). Ларссон, 59 (2:0). Долгов, 87 (2:1).

«Спартак» (Москва): Максименко, Зобнин (Мельгарехо, 74), Жиго, Джикия, Кутепов, Айртон (Рассказов, 88), Ларссон, Умяров, Крал, Бакаев, Понсе (Шюррле, 77).

«Ростов» (Ростов-на-Дону): Песьяков, Логашов, Хаджикадунич, Чистяков, Вилюш (Долгов, 75), Ведерников, Саплинов, Глебов, Попов (Байрамян, 66), Зайнутдинов, Сигурдарсон (Шомуродов, 71).

Предупреждения: Понсе, 28. Айртон, 45. Зайнутдинов, 53. Джикия, 73.

Судьи: Кукуян (Сочи). Ширяев (Ставрополь), Воронцов (Ярославль).

31 октября. Москва. Стадион «Открытие Арена». 17746 зрителей.

Все о Кубке: сетка турнира, расписание и результаты матчей