Главный тренер «Амкала» подтвердил включение Александра Медведева в заявку на матч Кубка России

Главный тренер «Амкала» Виталий Панов подтвердил, что председатель правления «Зенита» Александр Медведев войдет в состав команды на домашний матч третьего раунда Пути регионов FONBET Кубка России против белгородского «Салюта».

«У нас уже Александр Иванович подтвердил в целом, что будет участвовать в следующем матче, это самый опытный игрок. На матче 11-го числа он будет у нас», — сказал Панов в эфире шоу «Это медиафутбол, бро!»

Если 70-летний Медведев сыграет в матче, то станет самым возрастным игроком в истории Кубка России. Игра пройдет в периоде с 9 по 11 сентября.

До этого председатель правления «Зенита» говорил, что попробует пробиться в заявку «Амкала».