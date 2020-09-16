Кокорин, Кутепов и Урунов в стартовом составе «Спартака» на матч с «Родиной»
18:19
Стал известен состав «Спартака» на матч элитного группового раунда Бетсти-Кубка России против «Родины».
«Спартак»: Максименко, Зобнин, Маслов, Кутепов, Джикия (к), Айртон, Урунов, Крал, Бакаев, Соболев, Кокорин.
Запасные: Ребров, Гапонов, Голосов, Умяров, Маркитесов, Ларссон, Понсе.
Матч начнется в 19.00 по московскому времени.
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Материалы сюжета: Кубок России-2020/21. Групповой раунд