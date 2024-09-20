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«Спартак» — «Крылья Советов»: видеообзор матча Кубка России

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Спартак» выиграл у «Крыльев Советов» в матче 4-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России — 4:1.

В составе красно-белых отличились Шамар Николсон, Роман Зобнин и Рикарду Мангаш, а также в свои ворота забил защитник самарской команды Кирилл Печенин. Гол престижа на счету Владислава Шитова.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале турнира.

«Спартак» с 9 очками лидирует в группе А. «Крылья Советов» потеряли шансы на выход в плей-офф пути РПЛ и пути регионов Кубка России.

Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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