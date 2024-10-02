Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 21:25

«Спартак» и «Ростов» сыграют в четвертьфинале пути РПЛ Кубка России

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Определилась первая пара четвертьфиналистов пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Спартак» 2 октября обыграл московское «Динамо» в 5-м туре группового турнира. Красно-белые гарантировали себе первое место в группе A.

В 1/4 финала команда Деяна Станковича сыграет против «Ростова», который досрочно занял второе место в группе B. В среду ростовчане уступили «Химкам» (2:2, пенальти 8:7) в 5-м туре.

Матчи первой стадии плей-офф пройдут в ноябре.

Футбол
Кубок России
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
Новое дело блогера Лерчек. Как Чекалины выводили средства в Дубай
«Уберите Доннарумму и верните Сафонова». Почему фанаты «ПСЖ» хотят заменить итальянского вратаря на россиянина
Мишустин заявил о рекордных показателях урожая сельскохозяйственных культур
Арбитра из Италии отстранили от работы в Лиге чемпионов
В Испании сообщили, что Винисиус получит «Золотой мяч»
Вован и Лексус разыграли экс-главу ЦРУ Майка Помпео. Что он рассказал пранкерам
Популярное видео
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Химки»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Алания»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Родина»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Балтика»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Шинник»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Тюмень»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
РПЛ, 10-й тур: гол Нгамале и лучшие моменты матчей 29 сентября
«Енисей» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Кордоба и Смолов принесли «Краснодару» победу над «Зенитом», Дзюба забил «Ростову»: все голы дня
РПЛ: видео голов 10-го тура 27 сентября
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Локомотив»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2024
«Зенит» — «Акрон», «Ахмат» — «Краснодар». Онлайн-трансляция матчей Кубка России
«Спартак» вновь бьет «Динамо» в дерби. Победный гол Виллиана Жозе в сумасшедшей концовке
«Зенит» — «Акрон»: Ерохин вывел хозяев вперед на 6-й минуте
«Спартак» после победы над «Динамо» опубликовал эмодзи банана и мамы
«Крылья Советов» — «Динамо» Махачкала: видео голов матча Кубка России
«Крылья Советов» в серии пенальти вырвали победу над махачкалинским «Динамо»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости