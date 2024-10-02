«Спартак» и «Ростов» сыграют в четвертьфинале пути РПЛ Кубка России

Определилась первая пара четвертьфиналистов пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Спартак» 2 октября обыграл московское «Динамо» в 5-м туре группового турнира. Красно-белые гарантировали себе первое место в группе A.

В 1/4 финала команда Деяна Станковича сыграет против «Ростова», который досрочно занял второе место в группе B. В среду ростовчане уступили «Химкам» (2:2, пенальти 8:7) в 5-м туре.

Матчи первой стадии плей-офф пройдут в ноябре.