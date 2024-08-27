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Сегодня, 22:00

Станкович объяснил замену Жозе в матче с махачкалинским «Динамо»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович объяснил замену Жозе в матче с махачкалинским «Динамо» (0:1) в рамках 3-го тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Вы заменили Жозе. Вам не кажется, что он мог помочь своими физическими данными?

— Согласен с тем, что его физические данные могли нам помочь, но они не помогли, поэтому я его поменял, — сказал Станкович напресс-конференции.

«Динамо» (6 очков) возглавило таблицу группы A. «Спартак» (6) опустился на вторую строчку в квартете.

Виллиан Жозе
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Спартак (Москва)
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