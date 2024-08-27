Станкович: «Вратарь махачкалинского «Динамо» сотворил чудо в матче»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович объяснил поражение команды в матче с махачкалинским «Динамо» (0:1) в рамках 3-го тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

— У «Ахмата» и «Динамо» из Махачкалы была глубокая линия обороны. Видите ли вы проблему с том, что «Спартаку» удобнее играть на контрактах?

— Такое случается периодически, когда десять футболистов соперника за линией мяча. Мы должны находить решения. Сегодня вратарь соперника совершил чудо. По второму тайму мне не в чем упрекнуть ребят, а первый мы просто подарили, — сказал Станкович на пресс-конференции.

«Динамо» (6 очков) возглавило таблицу группы A. «Спартак» (6) опустился на вторую строчку в квартете.