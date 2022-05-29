Финал БЕТСИТИ Кубка России установил рекорд по посещаемости

Финал БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» в «Лужниках» установил рекорд турнира по посещаемости.

На стадионе присутствуют 69306 зрителей.

Ранее рекорд составлял 61 тысячу, на матче финала между ЦСКА и «Спартаком» на «Лужниках» в 2006 году.

Общая вместимость стадиона «Лужники» составляет 73 189 зрителей.

После разборы временных конструкций количество зрительских мест уменьшилось по сравнению с финалом чемпионата мира 2018 года.