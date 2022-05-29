Финал БЕТСИТИ Кубка России установил рекорд по посещаемости
Финал БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» в «Лужниках» установил рекорд турнира по посещаемости.
На стадионе присутствуют 69306 зрителей.
Ранее рекорд составлял 61 тысячу, на матче финала между ЦСКА и «Спартаком» на «Лужниках» в 2006 году.
Общая вместимость стадиона «Лужники» составляет 73 189 зрителей.
После разборы временных конструкций количество зрительских мест уменьшилось по сравнению с финалом чемпионата мира 2018 года.
Источник: https://rfs.ru/news/216019
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