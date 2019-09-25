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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

Состав «Ростова» на матч с «Мордовией». Попов и Байрамян — в основе

17:31
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В матче 1/16 Олимп-Кубка России «Мордовия» играет с «Ростовом». Стали известны стартовые составы сопреников.

«Мордовия»: Смирнов, Климов, Хрипков, Сухарев, Юсупов, Стерлов, Поярков, Дворецуов, Джумаев, Адаев, Сергеев.

Запасные: Шебанов, Калиханов, Соболев, Буранов, навлетов, Федак, Бояркин, Ермаков.

«Ростов»: Песьяков, Логашов, Маляров, Вилюш, Ведерников, Байрамян, Попов, Глебов, Хаджикадунич, Саплинов, Долгов.

Запасные: Бабурин, Попов, Чернов, Чистяков, Черкес, Зайнутдинов, Норманн, Прошляков, Шомуродов.

Мордовия — Ростов

Кубок России по футболу: новости и обзоры, расписание матчей и результаты игр

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Материалы сюжета: 1/16 финала Кубка. Все матчи — 25 сентября




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