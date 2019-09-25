Состав «Ростова» на матч с «Мордовией». Попов и Байрамян — в основе
17:31
В матче 1/16 Олимп-Кубка России «Мордовия» играет с «Ростовом». Стали известны стартовые составы сопреников.
«Мордовия»: Смирнов, Климов, Хрипков, Сухарев, Юсупов, Стерлов, Поярков, Дворецуов, Джумаев, Адаев, Сергеев.
Запасные: Шебанов, Калиханов, Соболев, Буранов, навлетов, Федак, Бояркин, Ермаков.
«Ростов»: Песьяков, Логашов, Маляров, Вилюш, Ведерников, Байрамян, Попов, Глебов, Хаджикадунич, Саплинов, Долгов.
Запасные: Бабурин, Попов, Чернов, Чистяков, Черкес, Зайнутдинов, Норманн, Прошляков, Шомуродов.
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Материалы сюжета: 1/16 финала Кубка. Все матчи — 25 сентября