Кагермазов — о пенальти на Кондакове: «Даже касанием это назвать нельзя!»

Защитник махачкалинского «Динамо» Сослан Кагермазов прокомментировал назначение пенальти в ворота его команды в матче FONBET Кубка России с «Зенитом» (0:1) после контакта с полузащитником сине-бело-голубых Даниилом Кондаковым.

«Я бегу сзади него, как вы видели. В момент, когда он бил, моя нога уже стояла на земле. Он замахивается, бьет... Ну, даже касанием это назвать нельзя! Он как-то ударился в мою ногу... Не знаю! Но я не хочу снимать с себя ответственность: оказался в этом моменте, значит как-то неправильно сыграл. Пенальти ли это? На «Анжи Арене» это не пенальти», — сказал «СЭ» Кагермазов.

«Зенит» вышел во второй этап полуфинала Пути регионов и сыграет с проигравшей командой в противостоянии между московскими «Динамо» и «Спартаком».

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