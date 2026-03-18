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Судейство

Левников не удалил Угальде, Кукуян назначил странный пенальти в пользу «Зенита»

Александр Бобров
Шеф-редактор
Кирилл Левников.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

На 34-й минуте ответного полуфинального матча Пути РПЛ FONBET Кубка России «Спартак» — «Динамо» судья Кирилл Левников неверно оценил действия Манфреда Угальде и ограничился вынесением предупреждения.

В том эпизоде спартаковец прыгнул в направлении Дэвида Рикардо и ударил его шипами в опорную ногу. Динамовцу повезло, что он не получил серьезную травму.

ВАР Сергей Цыганок и АВАР Иван Абросимов в действия арбитра не вмешались. Угальде ошибочно не был удален и продолжил игру.

В другом кубковом матче среды, в котором «Зенит» победил махачкалинское «Динамо» (1:0), в конце первого тайма после вмешательства видеоассистентов Евгения Буланова и Романа Галимова судья Павел Кукуян непонятно за что наказал гостей пенальти. Ни один из показанных повторов не объяснял, в чем же заключался фол динамовца.

Даниил Кондаков после фола Сослана Кагермазова в&nbsp;матче &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo; Мх (1:0) 18&nbsp;марта.«Безобразие, маразм, ужас». Что за пенальти назначили в ворота махачкалинского «Динамо»?

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Манфред Угальде
Кубок России
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Кирилл Левников
Павел Кукуян
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