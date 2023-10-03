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Сегодня, 15:00

«Сочи» — «Оренбург»: смотреть трансляцию матча Кубка России

«Сочи» сыграет с «Оренбургом» в Кубке России 4 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Артур Юсупов (ФК «Сочи»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Сочи» сыграет с «Оренбургом» в рамках FONBET Кубка России 4 октября, в среду. Матч пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи и начнется в 15.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке всех матчей дня Кубка России. Ключевые события матча «Сочи» — «Оренбург» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

Трансляцию встречи можно посмотреть на телеканале «Матч Премьер». Начало трансляции — 14.55 мск. Также за игрой можно следить на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

Южане набрали 5 очков и располагаются на третьем месте в турнирной таблице группы А. Клуб из Оренбурга возглавляет квартет с заработанными 8 баллами.

FONBET Кубок России. Группа A
04 окт, 15:00. Фишт (Сочи)
Сочи
Оренбург

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