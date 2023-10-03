Колосков назвал ерундой предложение проводить битву взглядов перед матчами FONBET Кубка России
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о предложении проводить битву взглядов перед матчами FONBET Кубка России.
«Признаться, впервые слышу о таком предложении. Если честно, какая-то ерунда, которая не имеет к футболу ни малейшего отношения», — приводит слова Колоскова RT.
Ранее руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терешин заявил, что хотел бы видеть битву взглядов перед матчами FONBET Кубка России.
Процедура битвы взглядов или face-to-face является обязательной церемонией в различных видах единоборств.
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