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«Сочи» — «Динамо» Махачкала: стартовые составы на матч Кубка России

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Стали известны стартовые составы на матч между «Сочи» и махачкалинским «Динамо» в первом этапе 1/4 финала пути регионов FONBET Кубка России.

Встреча пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало — в 18.15 по московскому времени. Победитель матча выйдет во второй этап четвертьфинала турнира.

«Сочи»: Заболотный, Макарчук, Чирков, Шагиахметов, Литвинов, Суслов, Никитин, Лазарев, Мелешин, Шушеначев, Сафронов.

Запасные: Рудаков, Сааведра, Кожемякин, Заика, Маслов, Кравцов, Барт, Бурмистров, Магаль, Писарский, Крамарич.

«Динамо»: Т.Магомедов, Джапо, Сундуков, Алибеков, Котин, Пальцев, Сердеров, Зинович, Юсупов, Глушков, А.Гаджиев.

Запасные: Гойло, Волк, Кагермазов, Шумахов, Ш. Гаджиев, Р.Магомедов, Мрезиге, Хоссейнеджад, Ангбан, Крачковский, Агаларов, Касинтура.

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф
27 нояб, 18:15. Фишт (Сочи)
Сочи
Динамо Мх

Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Сочи
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