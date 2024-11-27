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«Ахмат» — «Зенит»: Артур и Лусиано сыграют с первых минут

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Стали известны стартовые составы на ответный матч между «Ахматом» и «Зенитом» в 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России.

Встреча пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном. Начало — в 18.15 по московскому времени. Первый матч завершился победой сине-бело-голубых — 3:0.

«Ахмат»: Опарин, Уциев, Ловат, Шатара, Ибишев, Луна Диале, Якуев, Камилов, Талал, Ковачев, Фелипе Кардосо.

Запасные: Магомедов, Тодорович, А.Адамов, Гандри, Жиров, Исмаэл, Уткин, Мацуев, Садулаев, Самородов.

«Зенит»: Д.Адамов, Горшков, Чистяков, Родригао, Караваев, Барриос, Ахметов, Ерохин, Мостовой, Артур, Лусиано.

Запасные: Бязров, Павлов, Педро, Нино, Дуглас Сантос, Алип, Мантуан, Глушенков, Клаудиньо, Кассьерра, Соболев.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Ахмат» — «Зенит».

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
27 нояб, 18:15. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Зенит

Футбол
Кубок России
ФК Ахмат
ФК Зенит
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