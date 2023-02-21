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Сегодня, 15:40

Смородская считает, что матч «Локомотив» — «Спартак» не стоит переносить из-за сильного холода

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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» поделилась ожиданиями от матча железнодорожников и «Спартака» в первом четвертьфинале FONBET Кубка России.

«Переносить матч не стоит. Поле с подогревом. Сильного холода не будет. Тем более в настоящий момент утром было минус 12, а сейчас минус 8», — сказала Смородская корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Матч «Локомотив» — «Спартак» пройдет 22 февраля на «РЖД Арене». Начало — в 20.00 по московскому времени.

Даниил Худяков и&nbsp;Александр Селихов. Матчи «Локомотив» — «Спартак» и ЦСКА — «Краснодар» под угрозой переноса?

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ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Ольга Смородская
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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