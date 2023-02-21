Смородская считает, что матч «Локомотив» — «Спартак» не стоит переносить из-за сильного холода

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» поделилась ожиданиями от матча железнодорожников и «Спартака» в первом четвертьфинале FONBET Кубка России.

«Переносить матч не стоит. Поле с подогревом. Сильного холода не будет. Тем более в настоящий момент утром было минус 12, а сейчас минус 8», — сказала Смородская корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Матч «Локомотив» — «Спартак» пройдет 22 февраля на «РЖД Арене». Начало — в 20.00 по московскому времени.