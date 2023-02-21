Кечинов не уверен, что Абаскаль сразу поставит Промеса в основу «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал ситуацию с нападающим команды Квинси Промесом.

«Физически к продолжению сезона он будет готов. Промес все-таки готовился, была программа, которую он выполнял. Но другое дело, когда ты находишься вне игровом тонусе, ритме. Не знаю, рискнет ли Абаскаль сразу же поставить его в стартовый состав? Но Промес однозначно лидер и лучший игрок команды», — сказал Кечинов «СЭ».

31-летний нападающий пропустил два сбора «Спартака» в ОАЭ и не полетел на сборы в Турцию. Он готовился к возобновлению сезона в индивидуальном порядке.

В текущем сезоне Промес провел в составе «Спартака» 23 матча во всех турнирах, забив в них 17 мячей и сделав 7 голевых передач.

22 февраля «Спартак» сыграет с «Локомотивом» в первом матче 1/4 финала FONBET Кубка России. Встреча пройдет на «РЖД Арене», начало — в 20.00 мск.