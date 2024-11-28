Смородская считает, что Карпин сильнее Станковича
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о Валерии Карпине.
«Вылет «Спартака» от «Ростова» в Путь регионов Кубка России не удивил. Карпин сильнее Станковича как тренер», — сказала Смородская «РБ Спорт».
«Ростов» одержал победу над «Спартаком» по сумме двух встреч (первый матч — 1:0) и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России. Московская команда сыграет во втором этапе четвертьфинала Пути регионов турнира.
Источник: «РБ Спорт»
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