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Смородская считает, что Карпин сильнее Станковича

Камила Абдурахманова
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о Валерии Карпине.

«Вылет «Спартака» от «Ростова» в Путь регионов Кубка России не удивил. Карпин сильнее Станковича как тренер», — сказала Смородская «РБ Спорт».

«Ростов» одержал победу над «Спартаком» по сумме двух встреч (первый матч — 1:0) и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России. Московская команда сыграет во втором этапе четвертьфинала Пути регионов турнира.

Источник: «РБ Спорт»
Валерий Карпин
Деян Станкович
Ольга Смородская
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