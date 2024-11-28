Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Сетка плей-офф Календарь Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 20:45

Спортивный психолог Гущин оценил поведение Станковича в матче с «Ростовом»

Камила Абдурахманова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Спортивный психолог Вадим Гущин прокомментировал поведение главного тренера «Спартака» Деяна Станковича во время кубкового матча с «Ростовом».

«Это стандартная реакция тренера. Когда ты не можешь сделать ничего конструктивного, наружу вырываются гнев и отчаяние. Ты начинаешь крушить все вокруг. Спортивная злость — холодная и концентрированная, а гнев трудно контролировать. Возникают отчаяние и бессилие. Просто в клубе, где завышенные ожидания, где хотят больше, чем могут, тренеры больше к этому предрасположены. Возникает состояние фрустрации: я хочу, но не получается», — рассказал Гущин «РБ Спорт».

Тренер из Сербии повредил пластиковое ограждение на тренерской скамейке и предложил компенсировать ущерб. «Спартак» уступил «Ростову» в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России по сумме двух матчей (0:1, 1:2) и перешел в Путь регионов.

Источник: «РБ Спорт»
Деян Станкович
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
Лукашенко прокомментировал отсутствие Армении на саммите ОДКБ
У Карена Хачанова родился второй сын
Посланник Трампа по Украине Келлог заявил о намерении установить мир силой
Путин ответил шуткой советских времен на вопрос о целях для «Орешника»
Президентом Грузии может стать чемпион России по футболу Кавелашвили
«Крылья» могут исключить из РПЛ, спонсоры грозят урезать контракты
Популярное видео
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Боруссия»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Сочи» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Шинник» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Тюмень» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Волевая победа «Крыльев», ничья «Факела» и «Динамо»: голы дня
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России, плей-офф: пути РПЛ и регионов к финалу
Кубок России, результаты 28 ноября: «Локомотив» проиграл «Динамо» и другие матчи
«Динамо» победило «Локомотив» в серии пенальти. Онлайн-трансляция матча Кубка России
Московское «Динамо» прошло «Локомотив» в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России
«Локомотив» и «Динамо» проведут серию пенальти за выход в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России
«Локомотив» — «Динамо»: Тюкавин забил на 89-й минуте
Балахнин считает, что «Ростову» будет непросто выиграть Кубок России
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Смородская считает, что Карпин сильнее Станковича

«Локомотив» — «Динамо»: Тюкавин забил на 89-й минуте

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости