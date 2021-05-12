«Локомотив» не проигрывает в финалах 23 года

Железнодорожники победили в финале Кубка России «Крылья Советов» и в девятый раз стали обладателем второго по значимости российского трофея.

Красно-зеленые, всего однажды уступившие в решающем матче, владеют рекордом по числу трофеев. У ближайшего преследователя — ЦСКА — их семь (в рекордных 11 финалах), у «Зенита» — четыре, у «Спартака» — три.

Команды, чаще всего игравшие в финале Кубка России

Команда Финалы (год) Победы (год) Локомотив 10 (1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2007, 2015, 2017, 2019, 2021) 9 (1996, 1997, 2000, 2001, 2007, 2015, 2017, 2019, 2021) ЦСКА 11 (1993, 1994, 2000, 2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013, 2016) 7 (2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013) Зенит 5 (1999, 2002, 2010, 2016, 2020) 4 (1999, 2010, 2016, 2020) Спартак 5 (1994, 1996, 1998, 2003, 2006) 3 (1994, 1998, 2003) Динамо 4 (1995, 1997, 1999, 2012) 1 (1995) Рубин 2 (2009, 2012) 1 (2012) Ростов 2 (2003, 2014) 1 (2014) Анжи 2 (2001, 2013) - Урал 2 (2017, 2019) - Химки 2 (2005, 2020) - Кр.Советов 2 (2003, 2021) -

Марко Николич — четвертый тренер, который привел «Локомотив» к Кубку России. Шесть раз трофей завоевывал Юрий Семин, по разу помимо Николича — Анатолий Бышовец и Игорь Черевченко. Красно-зеленые продлили серию побед по нечетным годам, которая началась шесть лет назад при Черевченко и была продлена двумя трофеями Семина.

«Локомотив» в финалах Кубка России

Дата Тренер Соперник Голы 11.05.1996 Юрий Семин Спартак — 3:2 Косолапов-2, Дроздов — Липко, Никифоров 11.06.1997 Юрий Семин Динамо — 2:0 Смирнов, Харлачев 07.06.1998 Юрий Семин Спартак — 0:1 Тихонов 21.05.2000 Юрий Семин ЦСКА — 3:2 (д.в.) Евсеев, Булыкин, Цымбаларь — Семак, Корнаухов 21.05.2001 Юрий Семин Анжи — 1:1 (пен. — 4:3) Джанашия — Сирхаев 27.05.2007 Анатолий Бышовец Москва — 1:0 (д.в.) О'Коннор 21.05.2015 Игорь Черевченко Кубань — 3:1 (д.в.) Ньясс, Буссуфа, Ал.Миранчук — Игнатьев 02.05.2017 Юрий Семин Урал — 2:0 И.Денисов, Ал.Миранчук 22.05.2019 Юрий Семин Урал — 1:0 Баринов 12.05.2021 Марко Николич Кр.Советов — 2:1 Камано, Смолов — Сарвели

Кроме того, Николич оказался пятым тренером из дальнего зарубежья, которому удалось выиграть Кубок России. До 41-летнего серба трофей брали бразилец Зико с ЦСКА, итальянец Лучано Спаллетти и португалец Андре Виллаш-Боаш с «Зенитом» и черногорец Миодраг Божович с «Ростовом». Из российских специалистов больше одного Кубка выиграли Юрий Семин (шесть), Валерий Газзаев (четыре), Олег Романцев (три) и Леонид Слуцкий (два).

Тренеры-легионеры, выигравшие Кубок России

Год Тренер Страна Клуб Соперник 2009 Зико Бразилия ЦСКА Амкар — 2:2 (пен. — 4:1) 2010 Лучано Спаллетти Италия Зенит Сибирь — 1:0 2014 Миодраг Божович Черногория Ростов Краснодар — 0:0 (пен. — 6:5) 2016 Андре Виллаш-Боаш Португалия Зенит ЦСКА — 4:1 2021 Марко Николич Сербия Локомотив Кр.Советов — 3:1

(Кирилл Бурдаков)