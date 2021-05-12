«Локомотив» не проигрывает в финалах 23 года
Железнодорожники победили в финале Кубка России «Крылья Советов» и в девятый раз стали обладателем второго по значимости российского трофея.
Красно-зеленые, всего однажды уступившие в решающем матче, владеют рекордом по числу трофеев. У ближайшего преследователя — ЦСКА — их семь (в рекордных 11 финалах), у «Зенита» — четыре, у «Спартака» — три.
Команды, чаще всего игравшие в финале Кубка России
|
Команда
|
Финалы (год)
|
Победы (год)
|
Локомотив
|
10 (1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2007, 2015, 2017, 2019, 2021)
|
9 (1996, 1997, 2000, 2001, 2007, 2015, 2017, 2019, 2021)
|
ЦСКА
|
11 (1993, 1994, 2000, 2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013, 2016)
|
7 (2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013)
|
Зенит
|
5 (1999, 2002, 2010, 2016, 2020)
|
4 (1999, 2010, 2016, 2020)
|
Спартак
|
5 (1994, 1996, 1998, 2003, 2006)
|
3 (1994, 1998, 2003)
|
Динамо
|
4 (1995, 1997, 1999, 2012)
|
1 (1995)
|
Рубин
|
2 (2009, 2012)
|
1 (2012)
|
Ростов
|
2 (2003, 2014)
|
1 (2014)
|
Анжи
|
2 (2001, 2013)
|
-
|
Урал
|
2 (2017, 2019)
|
-
|
Химки
|
2 (2005, 2020)
|
-
|
Кр.Советов
|
2 (2003, 2021)
|
-
Марко Николич — четвертый тренер, который привел «Локомотив» к Кубку России. Шесть раз трофей завоевывал Юрий Семин, по разу помимо Николича — Анатолий Бышовец и Игорь Черевченко. Красно-зеленые продлили серию побед по нечетным годам, которая началась шесть лет назад при Черевченко и была продлена двумя трофеями Семина.
«Локомотив» в финалах Кубка России
|
Дата
|
Тренер
|
Соперник
|
Голы
|
11.05.1996
|
Юрий Семин
|
Спартак — 3:2
|
Косолапов-2, Дроздов — Липко, Никифоров
|
11.06.1997
|
Юрий Семин
|
Динамо — 2:0
|
Смирнов, Харлачев
|
07.06.1998
|
Юрий Семин
|
Спартак — 0:1
|
Тихонов
|
21.05.2000
|
Юрий Семин
|
ЦСКА — 3:2 (д.в.)
|
Евсеев, Булыкин, Цымбаларь — Семак, Корнаухов
|
21.05.2001
|
Юрий Семин
|
Анжи — 1:1 (пен. — 4:3)
|
Джанашия — Сирхаев
|
27.05.2007
|
Анатолий Бышовец
|
Москва — 1:0 (д.в.)
|
О'Коннор
|
21.05.2015
|
Игорь Черевченко
|
Кубань — 3:1 (д.в.)
|
Ньясс, Буссуфа, Ал.Миранчук — Игнатьев
|
02.05.2017
|
Юрий Семин
|
Урал — 2:0
|
И.Денисов, Ал.Миранчук
|
22.05.2019
|
Юрий Семин
|
Урал — 1:0
|
Баринов
|
12.05.2021
|
Марко Николич
|
Кр.Советов — 2:1
|
Камано, Смолов — Сарвели
Кроме того, Николич оказался пятым тренером из дальнего зарубежья, которому удалось выиграть Кубок России. До 41-летнего серба трофей брали бразилец Зико с ЦСКА, итальянец Лучано Спаллетти и португалец Андре Виллаш-Боаш с «Зенитом» и черногорец Миодраг Божович с «Ростовом». Из российских специалистов больше одного Кубка выиграли Юрий Семин (шесть), Валерий Газзаев (четыре), Олег Романцев (три) и Леонид Слуцкий (два).
Тренеры-легионеры, выигравшие Кубок России
|
Год
|
Тренер
|
Страна
|
Клуб
|
Соперник
|
2009
|
Зико
|
Бразилия
|
ЦСКА
|
Амкар — 2:2 (пен. — 4:1)
|
2010
|
Лучано Спаллетти
|
Италия
|
Зенит
|
Сибирь — 1:0
|
2014
|
Миодраг Божович
|
Черногория
|
Ростов
|
Краснодар — 0:0 (пен. — 6:5)
|
2016
|
Андре Виллаш-Боаш
|
Португалия
|
Зенит
|
ЦСКА — 4:1
|
2021
|
Марко Николич
|
Сербия
|
Локомотив
|
Кр.Советов — 3:1
(Кирилл Бурдаков)
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