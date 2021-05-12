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«Локомотив» не проигрывает в финалах 23 года

22:11
12 мая 2021 года. Нижний Новгород. Кубок России. Финал. «Локомотив» — «Крылья Советов» Марко Николич на руках футболистов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
12 мая 2021 года. Нижний Новгород. Кубок России. Финал. «Локомотив» — «Крылья Советов» Марко Николич на руках футболистов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Железнодорожники победили в финале Кубка России «Крылья Советов» и в девятый раз стали обладателем второго по значимости российского трофея.

Красно-зеленые, всего однажды уступившие в решающем матче, владеют рекордом по числу трофеев. У ближайшего преследователя — ЦСКА — их семь (в рекордных 11 финалах), у «Зенита» — четыре, у «Спартака» — три.

Команды, чаще всего игравшие в финале Кубка России

Команда

Финалы (год)

Победы (год)

Локомотив

10 (1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2007, 2015, 2017, 2019, 2021)

9 (1996, 1997, 2000, 2001, 2007, 2015, 2017, 2019, 2021)

ЦСКА

11 (1993, 1994, 2000, 2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013, 2016)

7 (2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013)

Зенит

5 (1999, 2002, 2010, 2016, 2020)

4 (1999, 2010, 2016, 2020)

Спартак

5 (1994, 1996, 1998, 2003, 2006)

3 (1994, 1998, 2003)

Динамо

4 (1995, 1997, 1999, 2012)

1 (1995)

Рубин

2 (2009, 2012)

1 (2012)

Ростов

2 (2003, 2014)

1 (2014)

Анжи

2 (2001, 2013)

-

Урал

2 (2017, 2019)

-

Химки

2 (2005, 2020)

-

Кр.Советов

2 (2003, 2021)

-

Марко Николич — четвертый тренер, который привел «Локомотив» к Кубку России. Шесть раз трофей завоевывал Юрий Семин, по разу помимо Николича — Анатолий Бышовец и Игорь Черевченко. Красно-зеленые продлили серию побед по нечетным годам, которая началась шесть лет назад при Черевченко и была продлена двумя трофеями Семина.

«Локомотив» в финалах Кубка России

Дата

Тренер

Соперник

Голы

11.05.1996

Юрий Семин

Спартак — 3:2

Косолапов-2, Дроздов — Липко, Никифоров

11.06.1997

Юрий Семин

Динамо — 2:0

Смирнов, Харлачев

07.06.1998

Юрий Семин

Спартак — 0:1

Тихонов

21.05.2000

Юрий Семин

ЦСКА — 3:2 (д.в.)

Евсеев, Булыкин, Цымбаларь — Семак, Корнаухов

21.05.2001

Юрий Семин

Анжи — 1:1 (пен. — 4:3)

Джанашия — Сирхаев

27.05.2007

Анатолий Бышовец

Москва — 1:0 (д.в.)

О'Коннор

21.05.2015

Игорь Черевченко

Кубань — 3:1 (д.в.)

Ньясс, Буссуфа, Ал.Миранчук — Игнатьев

02.05.2017

Юрий Семин

Урал — 2:0

И.Денисов, Ал.Миранчук

22.05.2019

Юрий Семин

Урал — 1:0

Баринов

12.05.2021

Марко Николич

Кр.Советов — 2:1

Камано, Смолов — Сарвели

Кроме того, Николич оказался пятым тренером из дальнего зарубежья, которому удалось выиграть Кубок России. До 41-летнего серба трофей брали бразилец Зико с ЦСКА, итальянец Лучано Спаллетти и португалец Андре Виллаш-Боаш с «Зенитом» и черногорец Миодраг Божович с «Ростовом». Из российских специалистов больше одного Кубка выиграли Юрий Семин (шесть), Валерий Газзаев (четыре), Олег Романцев (три) и Леонид Слуцкий (два).

Тренеры-легионеры, выигравшие Кубок России

Год

Тренер

Страна

Клуб

Соперник

2009

Зико

Бразилия

ЦСКА

Амкар — 2:2 (пен. — 4:1)

2010

Лучано Спаллетти

Италия

Зенит

Сибирь — 1:0

2014

Миодраг Божович

Черногория

Ростов

Краснодар — 0:0 (пен. — 6:5)

2016

Андре Виллаш-Боаш

Португалия

Зенит

ЦСКА — 4:1

2021

Марко Николич

Сербия

Локомотив

Кр.Советов — 3:1

(Кирилл Бурдаков)

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России 2020/21 — финал «Локомотив» — «Крылья Советов» — дата и результат матча