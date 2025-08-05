Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
FONBET Кубок России

5 августа, 18:30

«Шумбрат» — «Кристалл-МЭЗТ»: онлайн-трансляция матча Кубка России

«Шумбрат» и «Кристалл-МЭЗТ» встретятся в матче Кубка России
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Любительские клубы «Шумбрат» из Саранска и «Кристалл-МЭЗТ» из Борисоглебска встретятся в матче 1-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России во вторник, 5 августа. Игра пройдет на «Мордовия Арене» в Саранске, стартовый свисток прозвучит в 20.15 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Шумбрат» — «Кристалл-МЭЗТ» можно будет ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 1-й раунд.
05 августа, 20:15. Мордовия Арена (Саранск)
Шумбрат
1:3
Кристалл-МЭЗТ

В прямом эфире встречу покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru, а также онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko (в окне федерального телеэфира).

Победитель матча выйдет в следующий раунд Пути регионов, где встретится с «Муромом».

Действующим победителем Кубка России является ЦСКА, победивший «Ростов» в финале сезона-2024/25.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Кубок России
Читайте также
Стал лысым на удачу, отказал в скидке по новому контракту и может не договориться с «Рейнджерс». Что происходит с Артемием Панариным
На Украине возмущены переходом легкоатлетки Гордиюк под флаг России
Путин призвал создавать собственные технологические платформы
Трамп призвал президента Израиля прекратить уголовное преследование Нетаньяху
«Рейнджерс» Панарина прервали серию без побед в Нью-Йорке со старта сезона НХЛ
Воробьев навестил пострадавшего при взрыве в Красногорске мальчика
Популярное видео
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Барселона»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Барселона»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Кайрат»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Кайрат»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Байер»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Байер»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Ньюкасл» — «Атлетик»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Ньюкасл» — «Атлетик»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Челси»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Челси»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Вильярреал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Вильярреал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России, группы РПЛ и путь регионов: осенняя часть сезона-2025/26
ЭСК поддержала два решения Танашева в кубковом матче между «Спартаком» и махачкалинским «Динамо»
ЭСК: Цыганок ошибочно назначил пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Акроном»
Гиоргобиани посвятил празднование гола в ворота «Арсенала» больному ребенку
«Факел» — «Арсенал»: видеообзор матча
Определились все пары первого этапа 1/4 финала пути регионов Кубка России
«Уфа» — «Нефтехимик»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Звезда» из Санкт-Петербурга разгромила «РВЧеллендж» в Кубке России

Стример Парадеевич забил за «Амкал» в Кубке России — он посетил всего одну тренировку перед игрой

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости