«Шумбрат» и «Кристалл-МЭЗТ» встретятся в матче Кубка России

Любительские клубы «Шумбрат» из Саранска и «Кристалл-МЭЗТ» из Борисоглебска встретятся в матче 1-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России во вторник, 5 августа. Игра пройдет на «Мордовия Арене» в Саранске, стартовый свисток прозвучит в 20.15 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Шумбрат» — «Кристалл-МЭЗТ» можно будет ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 1-й раунд.

05 августа, 20:15. Мордовия Арена (Саранск)

В прямом эфире встречу покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru, а также онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko (в окне федерального телеэфира).

Победитель матча выйдет в следующий раунд Пути регионов, где встретится с «Муромом».

Действующим победителем Кубка России является ЦСКА, победивший «Ростов» в финале сезона-2024/25.