Шишкин: «Хотелось бы, чтобы «Спартак» прошел «Акрон» без сюрпризов и сенсаций»

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального матча Пути регионов FONBET Кубка России между московским клубом и «Акроном».

«У московских команд, которые не прошли «Акрон», наверное, тоже были ожидания, как у меня сейчас: что надо легко обыгрывать середняка ФНЛ и спокойно идти дальше. Но в кубках всегда какие-то сюрпризы, причем в разных чемпионатах, когда команды из второго или даже третьего дивизиона могут выйти в финал, а то и выиграть трофей. И вот у нас появилась такая же. Насколько знаю, «Акрон» — неплохая команда, там подобрались хорошие футболисты, хороший коллектив. Это было видно по тому, как они сплоченно действовали, например, в серии пенальти с «Динамо». Четко и уверенно себя вели, а потом радовались одним сплоченным коллективом. Но я думаю, что, посмотрев на опыт «Локомотива» и «Динамо», никакой недооценки не будет. Хотелось бы, чтобы «Спартак» прошел дальше без сюрпризов и сенсаций», — приводит «РБ Спорт» слова Шишкина.

Матч между «Спартаком» и «Акроном» в рамках полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России пройдет 19 апреля на стадионе «Кристалл» в Жигулевске. Начало — в 16.30 по московскому времени.