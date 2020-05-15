Сезон Кубка России возобновится 21 июня
13:55
Сегодня, 15 мая, на Исполкоме Российского футбольного союза (РФС) состоялось очередное заседание, на котором было принято решение о возобновлении Олимп-Кубка России 21 июня.
Во время матчей командам будет разрешено делать по 5 замен за игру. Места матчей турнира будут определяться с учетом эпидемиологической ситуации.
— Сезон Олимп-Кубка России возобновится 21 июня— РФС (@rfsruofficial) May 15, 2020
— Командам разрешено делать по 5 замен в матче
— Места матчей турнира будут определяться с учетом эпидемиологической ситуации
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