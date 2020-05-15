Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

Сезон Кубка России возобновится 21 июня

13:55
Кубок России возобновится 21 июня. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Кубок России возобновится 21 июня. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Сегодня, 15 мая, на Исполкоме Российского футбольного союза (РФС) состоялось очередное заседание, на котором было принято решение о возобновлении Олимп-Кубка России 21 июня.

Во время матчей командам будет разрешено делать по 5 замен за игру. Места матчей турнира будут определяться с учетом эпидемиологической ситуации.

РФС: чемпионат России возобновится 21 июня

Олимп - Кубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 9242
Все опросы
РПЛ и досрочное завершение: как в этом случае справедливо определить участников еврокубков?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир