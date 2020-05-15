Сезон Кубка России возобновится 21 июня

Сегодня, 15 мая, на Исполкоме Российского футбольного союза (РФС) состоялось очередное заседание, на котором было принято решение о возобновлении Олимп-Кубка России 21 июня.

Во время матчей командам будет разрешено делать по 5 замен за игру. Места матчей турнира будут определяться с учетом эпидемиологической ситуации.

— Сезон Олимп-Кубка России возобновится 21 июня

— Командам разрешено делать по 5 замен в матче

— Места матчей турнира будут определяться с учетом эпидемиологической ситуации — РФС (@rfsruofficial) May 15, 2020

РФС: чемпионат России возобновится 21 июня